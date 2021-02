Bologna | differenziato per Medel e Faragò

Ultime Notizie dalla rete : Bologna differenziato

Corriere dello Sport

- Ripresa degli allenamenti per ilin vista della gara con il Parma in programma domenica. Il programma della seduta pomeridiana ha previsto attivazione atletica, esercitazioni tecniche, serie di partitelle a tema su una ...Quindi sono state installate valvole termostatiche su tutti i radiatori dei 24 alloggi per consentire ai residenti la possibilità di regolare in modola temperatura di ogni stanza. L'...BOLOGNA - Il Bologna è tornato al lavoro in vista della gara con il Parma in programma domenica. Il programma della seduta pomeridiana ha previsto attivazione atletica, esercitazioni tecniche, serie d ...L'auspicato miglioramento della situazione emergenziale è arrivato e con esso il passaggio dell'Emilia-Romagna in zona gialla: le porte dei musei possono nuovamente aprire al pubblico e l'Istituzione ...