Alberto Sonzogni pubblica “A little bit older”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il musicista bergamascoonline con “Abit”, il primo singolo estratto dal suo album di debutto “September Man” Dopo tre anni di duro lavoro compositivo, il musicista Bergamascosi appresta are il suo album d’esordio ‘September Man’ che uscirà il prossimo 12 Febbraio per l’etichetta Freemood – Feelmaker.… L'articolo Corriere Nazionale.

giornalemetal : Alberto Sonzogni pubblica ‘Scary World’ - ViriAor : Alberto Sonzogni estrena sencillo. -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Sonzogni

IlMohicano_MilanoSound

...che già da tempo ha dichiarato di puntare al podio conVender, Luca Merli e Marco Filosi. Da non sottovalutare anche il quartetto 'B' dell' Atletica Valle Brembana con Pietroe i ......che già da tempo ha dichiarato di puntare al podio conVender, Luca Merli e Marco Filosi. Da non sottovalutare anche il quartetto 'B' dell' Atletica Valle Brembana con Pietroe i ...Il musicista bergamasco Alberto Sonzogni online con “A little bit older”, il primo singolo estratto dal suo album di debutto “September Man” Dopo tre anni di duro lavoro compositivo, il musicista Berg ...Buon compleanno Alessandro Sallusti, Paolo del Debbio… …Ciriaco de Mita, Renzo Ulivieri, Paolo Garimberti, Maria Beatrice di Savoia, Giuseppe Papadopulo, ...