Sulla ISS finalmente completato il cambio batterie (Di martedì 2 febbraio 2021) Gli astronauti Mike Hopkins e Victor Glover sono tornati fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) lunedì e hanno completato il lungo lavoro di sostituzione delle batterie, iniziato ben quattro anni fa. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 2 febbraio 2021) Gli astronauti Mike Hopkins e Victor Glover sono tornati fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) lunedì e hannoil lungo lavoro di sostituzione delle, iniziato ben quattro anni fa.

