Prima li accoltella, poi gli getta 50 oggetti addosso: erano sua moglie e suo figlio (Di martedì 2 febbraio 2021) L’uomo ha ucciso moglie e figlio piccolo, infierito sui loro corpi e successivamente ha posto fine alla sua vita, suicidandosi. Li ha accoltellati più volte, senza pietà, senza misericordia alcuna… poi ha deciso di farla finita, forse per il fardello troppo grande da sopportare dopo un omicidio cosi brutale, di coloro che probabilmente lo amavano. La triste storia viene da Carmagnola, in provincia di Torino, dove l’omicida Alexandro Riccio ha ucciso lo scorso 29 Gennaio con quindici coltellate alla schiena la moglie Teodora Casasanta, psicologa, mentre era a letto. Si è poi avventato sul figlioletto L., innocente, ancora con una vita davanti, di solo 5 anni, colpito a morte con altre otto coltellate e il cui corpo è stato spostato poi nel corridoio, dove successivamente è stato ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) L’uomo ha uccisopiccolo, infierito sui loro corpi e successivamente ha posto fine alla sua vita, suicidandosi. Li hati più volte, senza pietà, senza misericordia alcuna… poi ha deciso di farla finita, forse per il fardello troppo grande da sopportare dopo un omicidio cosi brutale, di coloro che probabilmente lo amavano. La triste storia viene da Carmagnola, in provincia di Torino, dove l’omicida Alexandro Riccio ha ucciso lo scorso 29 Gennaio con quindici coltellate alla schiena laTeodora Casasanta, psicologa, mentre era a letto. Si è poi avventato sulletto L., innocente, ancora con una vita davanti, di solo 5 anni, colpito a morte con altre otto coltellate e il cui corpo è stato spostato poi nel corridoio, dove successivamente è stato ...

