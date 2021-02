Operazione Alta Marea, sgominata banda di narcotrafficanti: 17 arresti a Ostia, Acilia e Dragona (Di martedì 2 febbraio 2021) Dalle prime ore del giorno è in corso una Operazione di polizia giudiziaria sul litorale romano, denominata 'Alta Marea', nei territori di Ostia, Acilia, Dragona e Dragoncello, volta a scardinare una ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) Dalle prime ore del giorno è in corso unadi polizia giudiziaria sul litorale romano, denominata '', nei territori die Dragoncello, volta a scardinare una ...

leggoit : Operazione Alta Marea, sgominata banda di narcotrafficanti: 17 arresti a Ostia, Acilia e Dragona - CAGLIARILIVEAPP : "Operazione "Alta Marea". Ostia, Acilia, Dragona: arresti e perquisizioni. Sequestrati 628 kg di hashish