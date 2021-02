Navalny condannato. In aula l’affondo contro “Vladimir l’Avvelenatore” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tre e anni e mezzo: la corte russa conferma la condanna al carcere – per “violazione sistemica” della libertà vigilata – contro Alexei Navalny, leader della lotta alla corruzione in Russia, avvelenato in agosto, arrestato appena rientrato a Mosca, diventato ancora di più simbolo delle dinamiche con cui si regge il potere putiniano e dell’esasperazione di una parte dei russi davanti al doppio decennio di putinismo. “Sono sopravvissuto grazie a brave persone: piloti e medici. Poi ho causato un’offesa ancora più grave: non mi sono nascosto. E poi è successa la cosa peggiore in assoluto: ho partecipato all’indagine sul mio stesso avvelenamento. E abbiamo dimostrato che è stato Putin a commettere l’attentato e questo lo fa impazzire“, ha detto in aula Navalny ha parlato davanti a rappresentanti diplomatici di Repubblica ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) Tre e anni e mezzo: la corte russa conferma la condanna al carcere – per “violazione sistemica” della libertà vigilata –Alexei, leader della lotta alla corruzione in Russia, avvelenato in agosto, arrestato appena rientrato a Mosca, diventato ancora di più simbolo delle dinamiche con cui si regge il potere putiniano e dell’esasperazione di una parte dei russi davanti al doppio decennio di putinismo. “Sono sopravvissuto grazie a brave persone: piloti e medici. Poi ho causato un’offesa ancora più grave: non mi sono nascosto. E poi è successa la cosa peggiore in assoluto: ho partecipato all’indagine sul mio stesso avvelenamento. E abbiamo dimostrato che è stato Putin a commettere l’attentato e questo lo fa impazzire“, ha detto inha parlato davanti a rappresentanti diplomatici di Repubblica ...

