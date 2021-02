Mattarella lancia appello ai partiti e “chiama” Draghi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Consumata fino alle ultime battute la crisi nella maggioranza giallo-rossa, Sergioprende in mano la situazione senza passare per ulteriori consultazioni e convoca Mario, ex capo della Bce, per un "governo di alto profilo". Il presidente della Repubblicaunalle forze politiche "perché conferiscano la fiducia" a questo governo "senza formula politica",telo tecnico, del presidente ma che faccia fronte subito alle emergenze del paese. La decisione viene motivata dal presidente nel suo discorso a tarda sera con un tono severo e serio, elencando tutte le ragioni per le quali non è possibile ora portare il paese alle urne: "le emergenze: sociale, sanitaria e economico-finanziaria" e i rischi di una campagna elettorale in piena pandemia che potrebbe far esplodere ...