Inter-Juventus | Pirlo prova la sorpresa

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Questa sera a San Siro andrà in scena l’andata della semifinale di Coppa Italia tra la, le due formazioni sono reduci da due vittorie rispettivamente contro Benevento e Sampdoria, e stanno attraversando un buon momento anche dal punto di vista della condizione fisica. La stagione entra nel vivo, soprattutto per i bianconeri che da qui al 17 Febbraio avranno un tour de force a dir poco “infernale”. LEGGI ANCHE:: "Il gruppo la nostra forza. Stop per Ramsey" Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Ramsey, che è andato in gol sabato, per un riacutizzarsi di un problema muscolare e di Dybala ancora alle prese con il recupero dell’infortunio subito al ginocchio.si gioca la carta ...