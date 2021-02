Il disastro economico non è (ancora) arrivato. Secondo l’Istat, nel 2020 il Pil è calato meno del previsto: – 8,8% (Di martedì 2 febbraio 2021) Era atteso un calo del 9% nel Prodotto interno lordo annuale in Italia per il 2020, ma il risultato finale è leggermente migliore rispetto alle aspettative del Governo nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Def). Stando alle stime calcolate dall’Istat sui dati trimestrali nel corso dell’anno è stata registrata una riduzione dell’8,8%. Complessivamente, il dato negativo può essere attribuito alle restrizioni introdotte non solo in Italia, ma in tutto il mondo, a causa della pandemia di Coronavirus. «La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi – si legge sul sito dell’Istat -, ovvero agricoltura, silvicoltura e pesca, industria e servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo sia della componente nazionale (al lordo delle ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Era atteso un calo del 9% nel Prodotto interno lordo annuale in Italia per il, ma il risultato finale è leggermente migliore rispetto alle aspettative del Governo nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Def). Stando alle stime calcolate dalsui dati trimestrali nel corso dell’anno è stata registrata una riduzione dell’8,8%. Complessivamente, il dato negativo può essere attribuito alle restrizioni introdotte non solo in Italia, ma in tutto il mondo, a causa della pandemia di Coronavirus. «La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi – si legge sul sito del-, ovvero agricoltura, silvicoltura e pesca, industria e servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo sia della componente nazionale (al lordo delle ...

