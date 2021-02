Il Conte-ter val bene un Mes. Parla Trizzino (M5S) (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel Movimento Cinque Stelle c’è dal 2018. “In Parlamento sono stati tre anni di gioie, amarezze e tanti dubbi, qualcuno ce lo siamo tenuto per noi”. Giorgio Trizzino, 64 anni, medico palermitano e deputato, è un fiume in piena. È coinvolto quasi emotivamente da questa febbrile trattativa per traghettare il Conte-bis al Conte-ter, o chissà dove. “No no, al Conte-ter” chiude subito lui. Dicono che Trizzino sia il più contiano dei grillini. Ma no, io dico semplicemente che Conte è un punto di riferimento, una persona saggia cui dobbiamo continuare a dare fiducia. Confessi: se Conte facesse un partito, ci farebbe un pensiero. Diciamo così. Spero di non dover mai rispondere a questa domanda. Insomma, lei è per il Conte-ter. Sicuri che non ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel Movimento Cinque Stelle c’è dal 2018. “Inmento sono stati tre anni di gioie, amarezze e tanti dubbi, qualcuno ce lo siamo tenuto per noi”. Giorgio, 64 anni, medico palermitano e deputato, è un fiume in piena. È coinvolto quasi emotivamente da questa febbrile trattativa per traghettare il-bis al-ter, o chissà dove. “No no, al-ter” chiude subito lui. Dicono chesia il più contiano dei grillini. Ma no, io dico semplicemente cheè un punto di riferimento, una persona saggia cui dobbiamo continuare a dare fiducia. Confessi: sefacesse un partito, ci farebbe un pensiero. Diciamo così. Spero di non dover mai rispondere a questa domanda. Insomma, lei è per il-ter. Sicuri che non ...

