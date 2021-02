Ha confessato l' uomo fermato per l' assassino della 29enne uccisa in Salento

(Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - È statovicino alla stazione di Otranto (Lecce) Salvatore Carfora, originario di Napoli, che ieri sera ha ucciso Sonia Di Maggio, 29 anni, di Rimini. L', che hadi avere commesso il delitto, era uscito dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa lo scorso 19 giugno. Canfora, 39 anni, di Torre Annunziata (Napoli) non aveva accettato la finestoria sentimentale con la vittima e l'aveva raggiunta nel, dove la ragazza era ospite dal suo nuovo fidanzato. Quando i poliziotti l'hanno, Canfora indossava gli stessi abiti di ieri sera e aveva con sé uno zainetto La polizia è risalita a lui sin da subito grazie alle testimonianze raccolte sul luogo dell'assassinio. Dopo un interrogatorio in commissariato si sta ora cercando l'arma del ...

L'avrebbel' omicidio durante l'interrogatorio, uscendo a metà mattinata dal commissariato a bordo di una volante, seduto accanto a dei poliziotti. Gli agenti lo hanno portato nel ...Il 39enne fermato per l'omicidio della 29enne riminese Sonia Di Maggio avrebbe ammesso le proprie responsabilità. L', ex fidanzato della vittima, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Otranto. Uscito poco fa a bordo di un'auto con accanto poliziotti starebbe recandosi sul luogo dove ha detto di ...Salvatore Carfora è l'ex fidanzato della ragazza. Lo scorso anno era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico ...La deputata lo ha confessato raccontando la sua esperienza a Capitol Hill: "Ho pensato che tutto fosse finito" ...