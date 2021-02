Gemelli, al via Pca per donne con tumore endometrio in età fertile (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Il carcinoma dell’endometrio e’ la principale neoplasia del corpo dell’utero e costituisce la quarta causa piu’ comune di tumore maligno nel sesso femminile. Nell’ultimo decennio, l’eta’ media delle donne alla loro prima gravidanza si attesta intorno ai 35-39 anni, ed aumentano le donne che hanno la loro prima gravidanza dopo i 40 anni. Il trattamento consigliato dalle linee guida Nccn e dalle recenti Raccomandazioni della Societa’ Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) prevederebbe l’intervento chirurgico radicale, ma cio’ negherebbe a queste donne di soddisfare il proprio desiderio di maternita’. Le Nccn Guidelines e le Raccomandazioni Sigo consigliano, pertanto, di adottare degli stretti e ben specifici criteri di eleggibilita’ di tali pazienti al trattamento conservativo, e di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Il carcinoma dell’e’ la principale neoplasia del corpo dell’utero e costituisce la quarta causa piu’ comune dimaligno nel sesso femminile. Nell’ultimo decennio, l’eta’ media dellealla loro prima gravidanza si attesta intorno ai 35-39 anni, ed aumentano leche hanno la loro prima gravidanza dopo i 40 anni. Il trattamento consigliato dalle linee guida Nccn e dalle recenti Raccomandazioni della Societa’ Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) prevederebbe l’intervento chirurgico radicale, ma cio’ negherebbe a questedi soddisfare il proprio desiderio di maternita’. Le Nccn Guidelines e le Raccomandazioni Sigo consigliano, pertanto, di adottare degli stretti e ben specifici criteri di eleggibilita’ di tali pazienti al trattamento conservativo, e di ...

AnnaleahSanjuan : I'm raising money for Per studio di mio figli gemelli.. Mirko e Marco. Click to Donate: - gbiondizoccai : Roma. Il Gemelli acquista il Columbus, oltre 660 dipendenti passano alle dipendenze della Fondazione - Quotidiano S… - veracruz777 : RT @Capelvenere1: ...percorse tutta la via sino in piazza Piemonte... I due palazzi gemelli con quelle strane cupole attirarono il suo sgua… - in3minuti_it : OROSCOPO febbraio ARIA, Gemelli, Bilancia, Acquario, di Alfonso Bellavia... - bookedtrain : @whiteIouis gemelli sono migliori dello scorpione via levati -