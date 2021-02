Fiorella Mannoia e l’ex di Amici Carlo Di Francesco sposi | Le nozze dopo 10 anni d’amore (Di martedì 2 febbraio 2021) dopo una relazione durata 10 anni, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco hanno finalmente deciso di pronunciare il fatidico ‘sì’. La coppia aveva ufficializzato la loro unione solamente tre anni fa, quando i due pubblicarono sui propri profili social un selfie che li ritraeva innamoratissimi. Nonostante le differenze di età, la Mannoia e Di Francesco sono infatti sempre più uniti e, allo stesso tempo, anche molto riservati. Adesso è stato il settimanale ‘Di Più‘ a ‘scovare‘ le pubblicazioni delle loro imminenti nozze che sono state, finora, ancora non rivelate pubblicamente. Il matrimonio di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco: ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 febbraio 2021)una relazione durata 10Dihanno finalmente deciso di pronunciare il fatidico ‘sì’. La coppia aveva ufficializzato la loro unione solamente trefa, quando i due pubblicarono sui propri profili social un selfie che li ritraeva innamoratissimi. Nonostante le differenze di età, lae Disono infatti sempre più uniti e, allo stesso tempo, anche molto riservati. Adesso è stato il settimanale ‘Di Più‘ a ‘scovare‘ le pubblicazioni delle loro imminentiche sono state, finora, ancora non rivelate pubblicamente. Il matrimonio diDi: ...

