(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Affonda il rivenditore USA di videogiochi con i prezzi allineati a 113 per una discesa del 49,78%. Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 90,2 e successiva a quota 67,4. Resistenza a 146,9. I tanti piccoli investitori che si erano organizzati su Reddit sembrano aver abbandonato, dopo aver registrato profitti record la settimana scorsa, con il titolo che ha più cheil suoin due. “L’andamento senza senso disembra svanire, mentre la febbre attorno a quella coorte di azioni (come AMC Entertainment e Koss Corp, ndr) inizia a rompersi”, ha scritto in una nota Adam Crisafulli, fondatore di Vital Knowledge. “C’è un calo della volatilità e ci sono segni che i flussi di Reddit si stanno spostando altrove, ...

DividendProfit : Crolla GameStop, valore più che dimezzato in due giorni - InvestingItalia : GameStop crolla, si ferma balzo argento, trader amatoriali a corto di fiato - - borsainside : #Tiscali è la #GameStop italiana: il titolo oggi crolla a picco - borsainside : #GameStop adesso crolla: l'offensiva della #RedditArmy è finita - DividendProfit : GameStop, si ferma la folle corsa. Titolo crolla a Wall Street -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla GameStop

" L'andamento senza senso disembra svanire , mentre la febbre attorno a quella coorte di azioni (come AMC Entertainment e Koss Corp , ndr) inizia a rompersi", ha scritto in una nota Adam ...... demo gratis eToro da 100.000 >> Perchè il prezzo dell'argento oggiIl fatto che il valore ... il silver non è la decottae infatti in tanti ieri sera si sono bruciati non avendo chiuso ...Le azioni di GameStop crollano notevolmente, così come il valore dell'argento. L'effetto Reddit non basta più?I casi di Gamestop, Dogecoin, XRP e, appunto, l'argento, dimostrano che dopo i primi giorni di boom, inevitabili arrivano i ribassi. Nel caso della quotazione argento il passaggio dal boom al crollo è ...