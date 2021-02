Ciak! Si gira a Fregene: il set di ‘Due inquiline di troppo’ allestito al Villaggio dei Pescatori (Di martedì 2 febbraio 2021) Ciak! Si gira a Fregene, dove è stato allestito il set del film “Due inquiline di troppo”. Si tratta di una commedia scritta, diretta e interpretata dai comici Nunzio Fabrizio e Paolo Vita. Le riprese sono iniziate a Roma lunedì 1 febbraio e proseguiranno domani al Villaggio dei Pescatori, dove sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria. Nel cast della commedia, la terza diretta dal duo comico, ci sono anche attori come Maurizio Mattioli e Enzo Salvi. Disciplina di traffico provvisoria al Villaggio dei Pescatori Nella zona del Villaggio dei Pescatori domani sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 11.00 alle 21.00, all’altezza degli stalli abitualmente adibiti a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021)Si, dove è statoil set del film “Duedi troppo”. Si tratta di una commedia scritta, diretta e interpretata dai comici Nunzio Fabrizio e Paolo Vita. Le riprese sono iniziate a Roma lunedì 1 febbraio e proseguiranno domani aldei, dove sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria. Nel cast della commedia, la terza diretta dal duo comico, ci sono anche attori come Maurizio Mattioli e Enzo Salvi. Disciplina di traffico provvisoria aldeiNella zona deldeidomani sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 11.00 alle 21.00, all’altezza degli stalli abitualmente adibiti a ...

