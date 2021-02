Casalpusterlengo | tentano di rubare i soldi a un' anziana

(Di martedì 2 febbraio 2021)(Lodi), 2 febbraio 2021 - Truffatore spruzza spray al peperoncino per convincere l'80enne a consegnargli i preziosi che teneva in casa, ma la donna, aiutata anche da un vicino,...

Ultime Notizie dalla rete : Casalpusterlengo tentano

Il Giorno

(Lodi), 2 febbraio 2021 - Truffatore spruzza spray al peperoncino per convincere l'anziana 80enne a consegnargli i preziosi che teneva in casa, ma la donna, aiutata anche da un vicino,...(Lodi), 2 febbraio 2021 - Truffatore spruzza spray al peperoncino per convincere l'anziana 80enne a consegnargli i preziosi che teneva in casa, ma la donna, aiutata anche da un vicino,...La donna, aiutata anche da un vicino, è riuscita a cacciare il finto tecnico di una società idrica che aveva suonato il campanello di casa ...