Cade di notte in strada e muore assiderata a Cortina (Di martedì 2 febbraio 2021) Un'anziana donna, Ilda Verocai, 92 anni, è stata trovata morta stamani, verso le ore 5.00, riversa a terra in una contrada di Cortina D'Ampezzo. La donna, da una prima ricognizione, sarebbe deceduta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 2 febbraio 2021) Un'anziana donna, Ilda Verocai, 92 anni, è stata trovata morta stamani, verso le ore 5.00, riversa a terra in una contrada diD'Ampezzo. La donna, da una prima ricognizione, sarebbe deceduta ...

