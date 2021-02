Atletico Madrid | vendetta per Lautaro | soffiato un talento all' Inter

zazoomblog : Atletico Madrid implacabile: Suarez e Oblak le chiavi della marcia trionfale – ANALISI TATTICA - #Atletico #Madrid… - zazoomblog : Atletico Madrid implacabile: Suarez e Oblak le chiavi della marcia trionfale – ANALISI TATTICA - #Atletico #Madrid… - eantoniopolonia : @sonoNAPnonITA mah, penso che l'attacco sia l'ultimo dei nostri problemi sinceramente (sempre se ci siano). poi, se… - ariadne_96 : RT @GoalItalia: Suarez segna a raffica con l'Atletico Madrid ?? Koeman ora ammette: 'Meglio se fosse andato alla Juve' ?? - Mau_Romeo : ???? @LaLiga Miglior attacco @FCBarcelona 983 Miglior difesa @atleti 265 Miglior media punti #Barcelona 2,362 Magg… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

... allenatore del Barcellona , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa relativamente alla situazione di Luis Suarez , sempre più protagonista con l'(14 reti in 16 ...Unsempre più travolgente sta scavando un solco nella Liga: la cavalcata dei Colchoneros si fonda sui due totem Suarez e OblakL'allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha commentato l'addio di Luis Suarez, spiegando che sarebbe stata meglio una destinazione diversa dall'Atl ...Koeman in conferenza: "Suarez? Era una decisione che andava presa e di cui sono tuttora convinto, anche se è rimasto nel campionato spagnolo" ...