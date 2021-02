Assalto a portavalori | rapinatori sparano colpi di kalashnikov

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Questa mattina un gruppo diha assaltato unche viaggiava sulla Candela-Foggia. I componenti della banda erano armati e avrebbero sparato diversidi. Il colpo andato a segno questa mattina si è svolto con modalità note per chi segue questo tipo di casi. L’alaldella ditta Cosmopol questa mattina. Questo procedeva sulla carreggiata insieme a un altro. Ine hanno assaltato solo uno. Il gruppo, formato, sembra dalle prime informazioni, da sette o otto persone, ha occupato la viabilità sistemando trasversalmente quattro veicoli poi dati alle fiamme sia in un senso di marcia che nell’altro. Tutto per bloccare la ...