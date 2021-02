3bmeteo.com: assaggio di primavera in arrivo (Di martedì 2 febbraio 2021) Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “rimonta dell’anticiclone subtropicale con tempo più stabile e molto mite per il periodo specie al Centrosud; al Nord tempo più uggioso con anche qualche pioggia. Nel weekend arriva una nuova perturbazione” STOP ALL’INVERNO, ARRIVA L’ANTICICLONE SUBTROPICALE – “Battuta d’arresto dell’Inverno con l’anticiclone subtropicale che punterà gran parte d’Italia nei prossimi giorni” Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 2 febbraio 2021) Edoardo Ferrara di.com: “rimonta dell’anticiclone subtropicale con tempo più stabile e molto mite per il periodo specie al Centrosud; al Nord tempo più uggioso con anche qualche pioggia. Nel weekend arriva una nuova perturbazione” STOP ALL’INVERNO, ARRIVA L’ANTICICLONE SUBTROPICALE – “Battuta d’arresto dell’Inverno con l’anticiclone subtropicale che punterà gran parte d’Italia nei prossimi giorni”

