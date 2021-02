29enne uccisa in provincia di Lecce, l’ex fidanzato ha confessato (Di martedì 2 febbraio 2021) Omicidio in provincia di Lecce. Una ragazza di 29 anni è stato uccisa al culmine di una lite. l’ex fidanzato ha confessato. Ennesimo femminicidio in Italia. Nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio una ragazza di 29 anni è stata uccisa al culmine di una lite in un piccolo centro in provincia di Lecce. Come ricostruito da La Repubblica, l’autore dell’omicidio potrebbe essere l’ex fidanzato della vittima. Gli inquirenti hanno esteso le ricerche in tutta la zona per fermare il giovane. L’omicidio L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio 2021. Secondo una prima ricostruzione, la giovane vittima era in strada con il fidanzato quando, per motivi ancora da accertare, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Omicidio indi. Una ragazza di 29 anni è statoal culmine di una lite.ha. Ennesimo femminicidio in Italia. Nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio una ragazza di 29 anni è stataal culmine di una lite in un piccolo centro indi. Come ricostruito da La Repubblica, l’autore dell’omicidio potrebbe esseredella vittima. Gli inquirenti hanno esteso le ricerche in tutta la zona per fermare il giovane. L’omicidio L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio 2021. Secondo una prima ricostruzione, la giovane vittima era in strada con ilquando, per motivi ancora da accertare, ...

HuffPostItalia : Salento, 29enne uccisa a coltellate mentre passeggia con il fidanzato: si cerca l'ex della donna - Agenzia_Italia : Ha confessato l'uomo fermato per l'assassinio della 29enne uccisa in Salento - sulsitodisimone : Ha confessato l'uomo fermato per l'assassino della 29enne uccisa in Salento - settesere : Riminese 29enne uccisa in Salento, arrestato l'ex fidanzato #settesere #news - MercPat : RT @Alien1it: Omicidio #Minervino di #Lecce, Sonia di Maggio uccisa a coltellate mentre passeggia con il fidanzato: l’ex compagno confessa.… -