1 minuto in Borsa 2 febbraio 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell’Europa è all’insegna del toro. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore alimentare (+2,11%). Invariato lo spread, che si posiziona a +113 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,61%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge -5,1% su base annuale, mentre si registrano -0,7% su base trimestrale. Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo e del PMI composito. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.334,25 punti. Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Tele) – Marginale aumento delladi Milano, mentre il resto dell’Europa è all’insegna del toro. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore alimentare (+2,11%). Invariato lo spread, che si posiziona a +113 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,61%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge -5,1% su base annuale, mentre si registrano -0,7% su base trimestrale. Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo e del PMI composito. Attesa una partenza stabile per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.334,25 punti.

Gemonio, aggredisce una ragazza sul treno: identificato il rapinatore

Tempo medio di lettura: < 1 minuto Un pugno in pieno viso e il furto di cellulare e borsa : questo è ciò che è accaduto lo scorso 18 gennaio a una ventitreenne di Gemonio che si trovava a bordo di un treno diretto a Laveno ...

San Valentino è dietro l’angolo e quest’anno è più probabile che si festeggi tête-à-tête, ma in casa. Per ora i ristoranti sono chiusi a cena. Quindi, se ...

Decessi per Covid: ecco la nuova borsa bianca per riporre gli ultimi effetti personali

Iniziativa di XI di Marca in collaborazione con Oltre il Labirinto Onlus. Il primo lotto è stato consegnato martedì mattina al direttore generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi ...

