Stellantis, Gorlier nominato responsabile Componenti e Servizi (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Pietro Gorlier è stato nominato responsabile delle attività "Parts and Services" (Componenti e Servizi) di Stellantis in tutto il mondo. Lo comunica il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA. Il manager era il capo delle attività di Fiat Chrysler nella regione Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) e responsabile globale per le attività Parts & Service (Mopar). Gorlier è diventato responsabile Emea nel 2018 ed è stato nominato Ceo di Fca Global Parts & Service nel 2009. E' stato anche amministratore delegato della Magneti Marelli e "Head of network development" in Fca Italy e Cnh Global.

