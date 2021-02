Sofia Goggia non parteciperà ai Mondiali di Cortina per un infortunio al ginocchio (Di lunedì 1 febbraio 2021) La campionessa olimpica Sofia Goggia non parteciperà ai Mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo dopo aver riportato la frattura del piatto tibiale del ginocchio destro domenica a Garmisch, in Germania. Goggia è caduta mentre lasciava la partenza del super gigante Leggi su ilpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) La campionessa olimpicanonaidi sci did’Ampezzo dopo aver riportato la frattura del piatto tibiale deldestro domenica a Garmisch, in Germania.è caduta mentre lasciava la partenza del super gigante

