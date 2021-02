Sofia Goggia dopo l’infortunio: «A pezzi, ora ci vuole coraggio» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le parole della sciatrice bergamasca in un post su Facebook all’indomani della sfortunata caduta che ha interrotto la sua stagione. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le parole della sciatrice bergamasca in un post su Facebook all’indomani della sfortunata caduta che ha interrotto la sua stagione.

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - SkySport : ULTIM'ORA SCI Sofia Goggia non parteciperà ai mondiali di Cortina per la frattura composta piatto tibiale ginocchio… - repubblica : Sci, Sofia Goggia salta i Mondiali: frattura al ginocchio destro - mrcrto : RT @Eurosport_IT: La forza di un popolo sempre con lei. Una dedica meravigliosa per la sua Bergamo da parte di @goggiasofia ???? ?? https://… - FabrizioMaretti : RT @webecodibergamo: 'Ci vuole coraggio e ora è necessario metterlo in campo', scrive in un post la sciatrice bergamasca all'indomani della… -