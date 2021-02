Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch: programma, orari, tv, streaming. Tocca agli uomini (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo le donne, ora Tocca agli uomini sulle nevi bavaresi. La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, infatti, si rimbocca le maniche in vista dell’ultimo appuntamento del calendario che va a precedere la trasferta dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo. Il Circo Bianco al maschile, infatti, si sposta a Garmisch-Partenkirchen (Germania), una delle tappe classiche della stagione, per affrontare due prove veloci che precederanno l’attesissima manifestazione iridata sulle nevi italiane. Il programma del weekend tedesco prevede un supergigante nella giornata di sabato 5 febbraio alle ore 11.30, mentre nella giornata successiva, allo stesso orario, toccherà alla discesa sulla celebre pista Kandahar. IN TV – Le gare di Garmisch ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo le donne, orasulle nevi bavaresi. Ladeldi sci2020-2021, infatti, si rimbocca le maniche in vista dell’ultimo appuntamento del calendario che va a precedere la trasferta dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo. Il Circo Bianco al maschile, infatti, si sposta a-Partenkirchen (Germania), una delle tappe classiche della stagione, per affrontare due prove veloci che precederanno l’attesissima manifestazione iridata sulle nevi italiane. Ildel weekend tedesco prevede un supergigante nella giornata di sabato 5 febbraio alle ore 11.30, mentre nella giornata successiva, allo stessoo, toccherà alla discesa sulla celebre pista Kandahar. IN TV – Le gare di...

