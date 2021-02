Presa a pugni e rapinata in pieno centro, via la borsa da 1200 euro (Di lunedì 1 febbraio 2021) rapinata da un uomo che le ha strappato la borsa che aveva a tracolla e poi, quando ha tentato di reagire, l'ha colpita con un pugno facendola cadere a terra. Vittima dell'episodio, avvenuto ieri ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 febbraio 2021)da un uomo che le ha strappato lache aveva a tracolla e poi, quando ha tentato di reagire, l'ha colpita con un pugno facendola cadere a terra. Vittima dell'episodio, avvenuto ieri ...

LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: #Firenze. Presa a pugni e rapinata in pieno centro, via la borsa da 1200 euro - qn_lanazione : #Firenze. Presa a pugni e rapinata in pieno centro, via la borsa da 1200 euro - hesurprenant : Ho l'occhio gonfissimo ???? Sembra mi abbiano presa a pugni - sverginami : @carmine_boston ho capito, ma capisci che io a 11 anni, vedendo mia madre continuamente presa a pugni e schiaffi, n… - domthewizard : Pesta l'uva pesta l'uva e Andrei non l'ha presa a pugni, è migliorato #90giorniperinnamorarsi -