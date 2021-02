Omicidio Roberta Siragusa: l’ombra di un complice dietro l’orrore (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nell’ambito delle indagini sulla morte della 17enne Roberta Siragusa – trovata senza vita il 23 gennaio scorso in un burrone tra Termini Imerese e Caccamo (Palermo), il corpo parzialmente bruciato – si continua a scavare per portare alla luce ogni elemento in grado di completare la ricostruzione sul tavolo degli inquirenti. Tra le novità emerse, l’ipotesi di un complice dietro il delitto e alcune evidenze rilevate sul cadavere della ragazza. Roberta Siragusa: un complice dietro il delitto? Sarebbe questo uno degli interrogativi cardine dell’inchiesta sull’atroce fine della 17enne, nell’ambito di una fitta attività investigativa dai cui primi esisti è emersa la misura di custodia cautelare in carcere a carico del fidanzato della vittima, Pietro ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nell’ambito delle indagini sulla morte della 17enne– trovata senza vita il 23 gennaio scorso in un burrone tra Termini Imerese e Caccamo (Palermo), il corpo parzialmente bruciato – si continua a scavare per portare alla luce ogni elemento in grado di completare la ricostruzione sul tavolo degli inquirenti. Tra le novità emerse, l’ipotesi di unil delitto e alcune evidenze rilevate sul cadavere della ragazza.: unil delitto? Sarebbe questo uno degli interrogativi cardine dell’inchiesta sull’atroce fine della 17enne, nell’ambito di una fitta attività investigativa dai cui primi esisti è emersa la misura di custodia cautelare in carcere a carico del fidanzato della vittima, Pietro ...

mattino5 : Omicidio Roberta: dove e come è stata uccisa la giovane? Trovati lividi e ferite sul corpo della ragazza. In dire… - f_giuffrida : RT @Open_gol: Morreale, che per gli inquirenti è una «personalità incline al delitto», provava un sentimento morboso per la fidanzata: l'av… - mattino5 : Dal giallo di Bolzano, all'omicidio di Roberta in Sicilia: i presunti killer si dicono innocenti. Tutti gli aggior… - siciliafeed : Omicidio di Roberta a Caccamo, la verità nell’auto del fidanzato Pietro: caccia ai complici - LiaColombo1 : Pietro Morreale, accusato di omicidio della fidanzata (Roberta Siragusa) e occultamento di cadavere. La madre di lu… -