Mercato auto Italia, il 2021 si apre in rosso: -14% (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il 2021 del Mercato auto Italiano si apre come si era chiuso il 2020, in rosso. In base ai dati forniti dal Ministero dei Trasporti infatti nel mese di gennaio sono state immatricolate 134.001 autovetture, con una variazione di -14,03% rispetto a gennaio 2020, durante il quale ne furono immatricolate 155.867 (nel mese di dicembre 2020 sono state invece immatricolate 119.563 autovetture, con una variazione di -14,87% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 140.448). “In gennaio la pandemia morde il Mercato dell’auto in tutta Europa con cali che, secondo le prime indicazioni, sono molto pesanti. In Italia invece in gennaio sono state immatricolate 134.001 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ildelno sicome si era chiuso il 2020, in. In base ai dati forniti dal Ministero dei Trasporti infatti nel mese di gennaio sono state immatricolate 134.001vetture, con una variazione di -14,03% rispetto a gennaio 2020, durante il quale ne furono immatricolate 155.867 (nel mese di dicembre 2020 sono state invece immatricolate 119.563vetture, con una variazione di -14,87% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 140.448). “In gennaio la pandemia morde ildell’in tutta Europa con cali che, secondo le prime indicazioni, sono molto pesanti. Ininvece in gennaio sono state immatricolate 134.001 ...

