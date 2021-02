Juventus | Pirlo | “Contro l’Inter gara non decisiva Abbiamo ritrovato compattezza”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lasi prepara in vista della semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico Andreaanalizza l'avvicinamento al matchl'Inter ai canali ufficiali del club bianconero: "Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza. Ci giochiamo il primo round perché è una partita che si gioca su 180 minuti. Domani non sarà, dovremo essere bravi a gestirla. La sconfitta in campionato ha insegnato tanto. Ha insegnato che quando non siamo sul pezzo non siamo noi stessi. Da lì siamo ripartiti facendo grandi prestazioni.avuto la fortuna di incontrare subito il Napoli che ci ha subito rialzato l’attenzione. Però non dobbiamo adagiarci perché siamo solo all’inizio del ritorno eancora tante partite da giocare. Mi aspetto la solita ...