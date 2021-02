Isola dei Famosi, Paul Gascoigne dice sì: l’ex Lazio fra i naufraghi in Honduras (Di lunedì 1 febbraio 2021) Potrebbe esserci anche Paul Gascoigne fra i protagonisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in onda a partire dal prossimo 8 marzo. Lo riferisce Tv Blog, secondo cui l'ex campione di Tottenham e Lazio avrebbe accettato l'invito a prendere parte al reality show in Honduras."Oltre a lui, sicuri della partecipazione sarebbero anche Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo e Gilles Rocca", si legge su gazzetta.it. Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 1 febbraio 2021) Potrebbe esserci anchefra i protagonisti della nuova edizione de L'dei, in onda a partire dal prossimo 8 marzo. Lo riferisce Tv Blog, secondo cui l'ex campione di Tottenham eavrebbe accettato l'invito a prendere parte al reality show in."Oltre a lui, sicuri della partecipazione sarebbero anche Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo e Gilles Rocca", si legge su gazzetta.it. Golssip.

