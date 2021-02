Il messaggio di Michela Moioli a Sofia Goggia | Tornerai sul tetto del mondo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Bergamo, 1 febbraio 2021 - Fulmine a ciel sereno pera Garmisch. La caduta , l'improvviso dolore al ginocchio, il trasferimento in elicottero a Milano e infine il responso : frattura ...

Il messaggio di Michela Moioli per Sofia

'Amica mia, anche quest'anno la sfortuna ha voluto mettere il suo zampino nella tua stagione. Non ci voleva'. Comincia così ilcheMoioli, olimpionica dello snowboard, ha dedicato a Sofia Goggia dopo l'incidente che è costato alla regina dello sci la partecipazione ai prossimi mondiali di Cortina. 'Ti ho ...Altro slalom, ennesimo vincitore: stavolta tocca a Feller Notizie e approfondimenti Goggia, che incubo! Frattura al piatto tibiale, addio Mondiali IldiMoioli a Sofia Goggia ...La frattura al ginocchio e l’addio ai Mondiali di Cortina, la dedica della campionessa di snowboard: sei destinata a grandi cose, ce la farai anche questa volta ...L'olimpionica di snowboard scrive all'amica dopo il terribile infortunio a Garmisch: "Tornerai sul podio, per il cuore che metti in tutto quello che fai" ...