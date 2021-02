Femminicidio a Specchia | 29enne accoltellata mentre passeggia con il fidanzato Si cerca un uomo

NoiNotizie : Femminicidio a Specchia (#Lecce): 29enne accoltellata mentre passeggia con il fidanzato -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Specchia

LeccePrima

Una donna di una trentina d'anni è stata uccisa pochi minuti fa nel Salento, aGallone, frazione di Minervino. L'omicidio sarebbe avvenuto a colpi di coltello e il corpo della donna è stato trovato per strada riverso in una pozza di sangue. In questi momenti è in atto ...Inizia così la lettera scritta dalla madre di Noemi Durini, la sedicenne di(Lecce) ammazzata dal fidanzato Lucio Marzo, reo confesso che ha chiesto alle autorità di lavorare fuori dal ...Una donna di 29 anni, Sonia Di Maggio, è stata uccisa pochi minuti fa nel Salento, a Specchia Gallone, frazione di Minervino. L'omicidio sarebbe avvenuto a colpi di ...Una donna di 29 anni, Sonia Di Maggio, è stata uccisa pochi minuti fa nel Salento, a Specchia Gallone, frazione di Minervino. L'omicidio sarebbe avvenuto a colpi di coltello e ...