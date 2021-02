Dal Guildhall all’oblio | le statue cancellate dal passato

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Istanti. Battiti. Secondi. Minuti. La storia non è altro che questo. Attimi che si accavallano tra loro. Uno dopo l’altro. In un inesorabile fluire vitale. Nel bene e nel male. Quando ci accorgiamo che un determinato momento è congeniale al benessere o alla felicità, ecco che desideriamo custodirlo. Al contrario, se ci rendiamo conto del

Ultime Notizie dalla rete : Dal Guildhall

Finestre sull'Arte

Viene presa allaschool of music and drama (dove vince la borsa di studio Laurence ... I may destroy you nascesuo bisogno di liberarsi del trauma, di capire 'che sarei sopravvissuta anche ...Molto usati anche gli interni georgiani della Banqueting Room nelladi Bath , una ... Il raffinato evento organizzatoDuca e dalla Duchessa di Hastings presso Clyvedon Castle , invece, è ...Il municipio della City di Londra ha deciso di rimuovere dalla sua sede, la Guildhall, le statue di due personalità politiche dell’Inghilterra del Settecento, William Beckford e John Cass, per i loro ...