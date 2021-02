Crotone | si blocca Ounas | inserimento last minute di un altro club

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Rischia di saltare la trattativa per portare Adamdal Cagliari al, con la regia del Napoli. Si è inserita un’altra squadra. Adamsembra ormai aver terminato la sua avventura al Cagliari, dove lo spazio non è stato particolarmente rilevante. Proprio in questi minuti sta cercando di piazzare il colpo, con la regia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

alaimotmw : #Crotone #Stroppa blocca #Rispoli. Lo scambio con #Sala è più lontano @TuttoMercatoWeb -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone blocca

SerieANews

Ilparte con il turbo, applicando sul Genoa una pressione altissima quasi asfissiante. La ... ma la sua potente conclusione finisce tra le braccia di Perin chein presa sicura. I liguri ...Kovalenko è stato convocato per il ritiro di Antalya (Turchia) e, se la situazione non si, ... Davide Nicola ha già allenato Mandragora a. Il Parma mette le mani sul cartellino di Joshua ...ferrara. Giorgio Zamuner di caselle ne sta liberando, per alleggerire il monte stipendi e aprire porte d’ingresso. Il guaio è che quando un’operazione sembra fatta in serata, nella notte si increspa e ...Altra cocente sconfitta in casa per il Crotone che cede al Geona tre punti per quanti sono il gol presi. I liguri si allontanano dalla zona calda della classifica, mentre il Crotone, sempre più ultimo ...