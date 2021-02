Boris 4 | Alberto Di Stasio dice che la quarta stagione si farà

(Di lunedì 1 febbraio 2021) '' è ancora oggi considerata una delle migliori serie TV mai prodotte in Italia e da anni i fan incrociano le dita per una reunion. Da qualche mese giravano ipotesi sullae ora l'...

«Sottovoce, tanto non ci ascolta nessuno: si farà la quarta serie di Boris»: a rivelarlo a sorpresa, durante una diretta su Twitch con lo streamer Alessandro Covone, è stato Alberto Di Stasio, che nella serie cult - ambientata sul set televisivo della fittizia soap «...Le voci si sono rincorse per anni. E ora una prima timida conferma: l'attore Alberto Di Stasio annuncia che i nuovi episodi di Boris si gireranno a partire da quest'estate ...