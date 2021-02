Banchi a rotelle, Donazzan (Veneto) chiede ai dirigenti scolastici se e come vengono utilizzati (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'assessore regionale alla scuola del Veneto Elena Donazzan ha inviato una lettera a tutti i dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di primo e di secondo grado, per conoscere il grado di utilizzo dei Banchi monoposto a rotelle. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'assessore regionale alla scuola delElenaha inviato una lettera a tutti idelle Istituzioni scolastiche statali di primo e di secondo grado, per conoscere il grado di utilizzo deimonoposto a. L'articolo .

