LIVE Sci di fondo, Sprint Falun in DIRETTA: tra le donne avanza soltanto Lucia Scardoni, 28ma. Ora Federico Pellegrino (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 Terzo per ora lo statunitense James Clinton Schoonmaker a 2?83. 11.40 Il norvegese Johannes Klaebo fa segnare il miglior tempo con 2’49?06, con 1?24 su Federico Pellegrino, al momento secondo! 11.37 Partite le qualificazioni maschili! 11.32 La startlist maschile con 81 partenti e 4 azzurri al via: 1 JOUVE Richard YC FRA 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR3 Pellegrino Federico ITA 4 HEDIGER Jovian SUI 5 HANNEMAN Logan USA 6 RETIVYKH Gleb RUS 7 CHAUVIN Valentin FRA 8 YAKIMUSHKIN Ivan YC RUS 9 SCHOONMAKER James Clinton U23 USA 10 HAMILTON Simeon USA 11 JAY Renaud FRA 12 SCHAAD Roman SUI 13 SVENSSON Oskar SWE 14 TERENTEV Alexander U23 RUS 15 BOLGER Kevin USA 16 VALNES Erik NOR 17 NOVAK Michal CZE 18 CLUGNET James YC GBR 19 TAUGBOEL Haavard Solaas ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42 Terzo per ora lo statunitense James Clinton Schoonmaker a 2?83. 11.40 Il norvegese Johannes Klaebo fa segnare il miglior tempo con 2’49?06, con 1?24 su, al momento secondo! 11.37 Partite le qualificazioni maschili! 11.32 La startlist maschile con 81 partenti e 4 azzurri al via: 1 JOUVE Richard YC FRA 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR3ITA 4 HEDIGER Jovian SUI 5 HANNEMAN Logan USA 6 RETIVYKH Gleb RUS 7 CHAUVIN Valentin FRA 8 YAKIMUSHKIN Ivan YC RUS 9 SCHOONMAKER James Clinton U23 USA 10 HAMILTON Simeon USA 11 JAY Renaud FRA 12 SCHAAD Roman SUI 13 SVENSSON Oskar SWE 14 TERENTEV Alexander U23 RUS 15 BOLGER Kevin USA 16 VALNES Erik NOR 17 NOVAK Michal CZE 18 CLUGNET James YC GBR 19 TAUGBOEL Haavard Solaas ...

