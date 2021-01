L’Atalanta non c’è e la Lazio ottiene la sua vendetta: a Bergamo finisce 1-3 (Di domenica 31 gennaio 2021) Serie A – Atalanta-Lazio 1-3 sancisce la vendetta biancoceleste dopo l’estromissione di quattro giorni fa nei quarti di finale di Coppa Italia proprio per mano degli orobici. Questa volta la lezione di calcio è tutta dei capitolini, che dominano per 90? e si impongono grazie alle reti di Marusic (3?), Correa (51?) e Muriqi (82?). Inutile ai fini del punteggio il gol della speranza nerazzurra griffato Pasalic (79?). Atalanta-Lazio 1-3 Cosa è successo? La forza nel reagire è forse una delle grandi doti della squadra di Simone Inzaghi. Dopo la brutta parentesi di Coppa Italia era difficile rimischiare le carte e provare nuove contromisure contro la corazzata chiamata Atalanta, ma la volontà del popolo laziale ha fatto la differenza. Alla fine ne è uscita fuori una vera e propria lezione di calcio, il che regala nuovi consensi ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Serie A – Atalanta-1-3 sancisce labiancoceleste dopo l’estromissione di quattro giorni fa nei quarti di finale di Coppa Italia proprio per mano degli orobici. Questa volta la lezione di calcio è tutta dei capitolini, che dominano per 90? e si impongono grazie alle reti di Marusic (3?), Correa (51?) e Muriqi (82?). Inutile ai fini del punteggio il gol della speranza nerazzurra griffato Pasalic (79?). Atalanta-1-3 Cosa è successo? La forza nel reagire è forse una delle grandi doti della squadra di Simone Inzaghi. Dopo la brutta parentesi di Coppa Italia era difficile rimischiare le carte e provare nuove contromisure contro la corazzata chiamata Atalanta, ma la volontà del popolo laziale ha fatto la differenza. Alla fine ne è uscita fuori una vera e propria lezione di calcio, il che regala nuovi consensi ai ...

