Crisi: Fico convoca domani tavolo tecnico comune con i gruppi di maggioranza (Di domenica 31 gennaio 2021) Un tavolo tecnico comune con i gruppi protagonisti del primo giro di consultazioni: questa la strada sc elta dal presidente della Camera Roberto Fico al termine del primo giro di esplorazione tra le ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 gennaio 2021) Uncon iprotagonisti del primo giro di consultazioni: questa la strada sc elta dal presidente della Camera Robertoal termine del primo giro di esplorazione tra le ...

FedericoDinca : Le uniche parole che hanno senso per il Paese sono responsabilità e confronto sui temi, per arrivare alla rapida so… - petergomezblog : Crisi di governo, la diretta – Il mandato esplorativo di Fico inizia col M5s alle 16. Poi vede Pd, Italia viva e Le… - Rinaldi_euro : Se poi Renzi entra ci sarà da ridere con l’aggiunta di Re. al trio! Incarico esplorativo a Fico ma spunta il trio… - razorblack66 : RT @LunatiLuciano: C'è UNA CRISI DI GOVENO. IL. PRESIDENTE, COMUNISTA,DA L'INCARICO ESPLORATIVO AD UN'ALTRO COMUNISTA. IL FICO, CONVOCA SOL… - Ultron65 : RT @tempoweb: #Conte non molla il Palazzo. Il piano B per restare anche con un altro premier #fico #dimaio #farnesina #governo #31gennaio… -