Allarme assembramenti, folla nelle vie dello shopping. Cts: "Così la curva esplode" (Di domenica 31 gennaio 2021) Non è bastato l’annuncio di avere qualche spazio di movimento in più a partire da domani: nelle ultime ore ‘arancioni’, prima che la maggior parte dell’Italia diventi gialla, sono tornati gli assembramenti in tutto il Paese, dai Navigli di Milano a via del Corso a Roma, dalle zone universitarie di Bologna alle strade della movida a Napoli, dai parchi di Torino al centro di Firenze. “Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane”, ha avvertito il ministro della Salute, Roberto Speranza. Sulla stessa scia il coordinatore del Cts Agostino Miozzo: il ritorno in area gialla “non significa normalità”, è necessario “evitare assembramenti” poiché c’è il rischio “assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Non è bastato l’annuncio di avere qualche spazio di movimento in più a partire da domani:ultime ore ‘arancioni’, prima che la maggior parte dell’Italia diventi gialla, sono tornati gliin tutto il Paese, dai Navigli di Milano a via del Corso a Roma, dalle zone universitarie di Bologna alle strade della movida a Napoli, dai parchi di Torino al centro di Firenze. “Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane”, ha avvertito il ministro della Salute, Roberto Speranza. Sulla stessa scia il coordinatore del Cts Agostino Miozzo: il ritorno in area gialla “non significa normalità”, è necessario “evitare” poiché c’è il rischio “assolutamente reale che laschizzi rapidamente ...

