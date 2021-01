‘Trono over’, Giorgio Manetti: “Maria De Filippi? È un’ottima conduttrice ma…”. Poi svela perché ha rifiutato il ‘Gf Vip 5’ (ma si candida per un altro reality) (Di sabato 30 gennaio 2021) Giorgio Manetti è noto al pubblico per la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, in cui ha avuto una tormentata relazione con Gemma Galgani, e mentre la dama torinese è ancora alla ricerca della sua anima gemella, Giorgio invece è felicemente fidanzato con Caterina. L’ex cavaliere oramai è lontano dal piccolo schermo già da un pò di tempo anche se, a quanto pare lo avremmo potuto vedere tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip; Manetti infatti era stato invitato da Alfonso Signorini a prendere parte al cast di questa edizione, invito che però ha declinato come ha raccontato lui stesso intervistato dal settimanale Nuovo Tv: Ho detto no al Grande Fratello Vip. Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere. Il 64enne quindi ha ... Leggi su isaechia (Di sabato 30 gennaio 2021)è noto al pubblico per la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, in cui ha avuto una tormentata relazione con Gemma Galgani, e mentre la dama torinese è ancora alla ricerca della sua anima gemella,invece è felicemente fidanzato con Caterina. L’ex cavaliere oramai è lontano dal piccolo schermo già da un pò di tempo anche se, a quanto pare lo avremmo potuto vedere tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip;infatti era stato invitato da Alfonso Signorini a prendere parte al cast di questa edizione, invito che però ha declinato come ha raccontato lui stesso intervistato dal settimanale Nuovo Tv: Ho detto no al Grande Fratello Vip. Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere. Il 64enne quindi ha ...

