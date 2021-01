“SOPHIE” Xeon: annunciata la morte della produttrice (Di sabato 30 gennaio 2021) Il team di SOPHIE Xeon, in arte SOPHIE, dà purtroppo notizia della sua morte. produttrice rivoluzionaria, icona della comunità transgender e pioniera del genere conosciuto come hyperpop: viene a mancare a trentaquattro anni, per un incidente in casa ad Atene SOPHIE Xeon: che vita, prima della morte? “È così difficile tenere dentro/ tutte le emozioni che provo stanotte./ È così difficile per un altro amore, ritrovarti dopo esserti allontanato./Piangere va bene”. Così cantava SOPHIE in It’s Ok To Cry, tratta dal suo debutto Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Era uno dei debutti discografici più promettenti di tre anni fa, prodotto e composto da lei stessa con pochi aiutanti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) Il team di, in arte, dà purtroppo notiziasuarivoluzionaria, iconacomunità transgender e pioniera del genere conosciuto come hyperpop: viene a mancare a trentaquattro anni, per un incidente in casa ad Atene: che vita, prima? “È così difficile tenere dentro/ tutte le emozioni che provo stanotte./ È così difficile per un altro amore, ritrovarti dopo esserti allontanato./Piangere va bene”. Così cantavain It’s Ok To Cry, tratta dal suo debutto Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Era uno dei debutti discografici più promettenti di tre anni fa, prodotto e composto da lei stessa con pochi aiutanti ...

Sophie? Spirito della Trans vocalità

SOPHIE, amplifica lo spirito transessuale di autoingegneria utilizzando il suono come carne artistica per operazioni chirurgiche. In “potrei essere tutto quello che voglio” ci sono sei tracce di donne ...

