Sampdoria - Juventus 0 - 2, Chiesa e Ramsey sbancano Marassi (Di sabato 30 gennaio 2021) La Juventus risponde al Milan vincendo anch'essa in trasferta, sul campo della Sampdoria . A Marassi finisce 0 - 2: decidono le reti di Chiesa nel primo tempo e di Ramsey nel finale di gara. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Larisponde al Milan vincendo anch'essa in trasferta, sul campo della. Afinisce 0 - 2: decidono le reti dinel primo tempo e dinel finale di gara. ...

goal : Federico Chiesa and Aaron Ramsey score as Juventus beat Sampdoria ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - sidanz91s : RT @Fastgoal2: Sampdoria 0-2 Juventus - ALL GOALS ??? - sportface2016 : #SerieA | #SampdoriaJuventus 0-2, le parole del tecnico blucerchiato Claudio #Ranieri al termine del match -