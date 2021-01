Samp-Juve 0-2 e Pirlo è terzo: decidono i gol di Chiesa e Ramsey (Di sabato 30 gennaio 2021) La Juventus non si ferma più. La squadra di Pirlo passa a Genova sul campo della Sampdoria per 2-0 e prosegue il suo inseguimento al Milan capolista distante 7 punti, ma i bianconeri devono... Leggi su ilmattino (Di sabato 30 gennaio 2021) Lantus non si ferma più. La squadra dipassa a Genova sul campo delladoria per 2-0 e prosegue il suo inseguimento al Milan capolista distante 7 punti, ma i bianconeri devono...

forumJuventus : Pirlo pre #SampJuve: 'Chiesa e Morata titolari, Fagioli rimarrà in prima squadra. Dybala lo valutiamo giorno per gi… - juventusfc : ?? ?? Focus sulla Sampdoria ?? - forumJuventus : Il Giornale: 'Juve, con la Samp via a 44 giorni di fuoco Inter, Roma, Napoli, Porto. In un mese e mezzo la Signora… - MCaronni : Da 2 anni non vedevo una #Juve così allegriana. Controllo totale nel primo tempo, anche se troppo sprecona. Nel 2°… - Naples___ : @pisto_gol La Samp i suoi punti li ha fatti a Parma la giornata prima.Parma inerme perché succursale Juve quindi do… -