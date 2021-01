Lite Ibrahimovic-Lukaku: la possibile decisione della FIGC (Di sabato 30 gennaio 2021) Emergono i primi dettagli sull’indagine che la Procura della FIGC potrebbe aprire sulla Lite fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. I dettagli Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, la Procura della FIGC è pronta ad aprire un’indagine sullo scontro fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku dopo aver valutato il referto dell’arbitro Valeri. Per Ibrahimovic potrebbe scattare l’aggravante del possibile connotato discriminatorio. Il tema è stato affrontato anche da La Stampa sottolineando che perché la frase dispregiativa di Ibrahimovic sui riti vodoo rivolta a un atleta di origini africane potrebbe integrare un comportamento discriminatorio punito con una squalifica di almeno 10 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Emergono i primi dettagli sull’indagine che la Procurapotrebbe aprire sullafra Zlatane Romelu. I dettagli Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, la Procuraè pronta ad aprire un’indagine sullo scontro fra Zlatane Romeludopo aver valutato il referto dell’arbitro Valeri. Perpotrebbe scattare l’aggravante delconnotato discriminatorio. Il tema è stato affrontato anche da La Stampa sottolineando che perché la frase dispregiativa disui riti vodoo rivolta a un atleta di origini africane potrebbe integrare un comportamento discriminatorio punito con una squalifica di almeno 10 ...

tvdellosport : ?? SOUND ON ?? ECCO COSA SI SONO DETTI #LUKAKU E #IBRAHIMOVIC DURANTE LA LITE! ?? Parole pesanti dello svedese, r… - davideinno85 : RT @sportface2016: La procura della #Figc ha acquisito il referto dell'arbitro #Valeri sulla lite #Ibrahimovic-#Lukaku. #Gravina: 'Immagini… - davideinno85 : RT @sportface2016: +++La procura della #Figc ha acquisito il referto della lite #Ibrahimovic-#Lukaku. #Gravina: 'Immagini non belle, vanno… - Tini97Milan1899 : RT @sportface2016: +++La procura della #Figc ha acquisito il referto della lite #Ibrahimovic-#Lukaku. #Gravina: 'Immagini non belle, vanno… - silvacoscina : #Lukaku e #Ibrahimovic non sono stati puniti per la vergognosa lite verbale! Nessuno si scandalizza? Improvvisamen… -