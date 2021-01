Consultazioni Fico – DIRETTA: M5S e PD vogliono Conte e un cronoprogramma (Di sabato 30 gennaio 2021) Alle ore 16 iniziano le Consultazioni di Fico con il M5S. Seguiranno poi gli incontri con il PD, Italia Viva, e Liberi e Uguali. M5S e PD chiedono Conte e un cronoprogramma. Alle 16 hanno avuto inizio le Consultazioni del Presidente Fico con la delegazione del Movimento 5 Stelle. Successivamente, toccherà al Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato a Fico l’incarico esplorativo di verificare la possibilità di ricomporre la maggioranza di Governo. Entro martedì, il Presidente Fico dovrà riferire a Mattarella l’esito delle sue Consultazioni. Zingaretti e il PD chiedono un programma vincolante A brevedistanza dall’inizio delle ... Leggi su zon (Di sabato 30 gennaio 2021) Alle ore 16 iniziano ledicon il M5S. Seguiranno poi gli incontri con il PD, Italia Viva, e Liberi e Uguali. M5S e PD chiedonoe un. Alle 16 hanno avuto inizio ledel Presidentecon la delegazione del Movimento 5 Stelle. Successivamente, toccherà al Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al’incarico esplorativo di verificare la possibilità di ricomporre la maggioranza di Governo. Entro martedì, il Presidentedovrà riferire a Mattarella l’esito delle sue. Zingaretti e il PD chiedono un programma vincolante A brevedistanza dall’inizio delle ...

