Vaccino Novavax, efficace contro variante inglese: meno sulla sudafricana (Di venerdì 29 gennaio 2021) La compagnia Novavax, sostenuta dal Governo Usa, afferma l’efficacia del suo Vaccino contro la variante inglese. Protezione ridotta su quella sudafricana. Continua la sperimentazione di nuovi vaccini oltre a quelli già approvati da Pfizer/Biontech, Moderna ed AstraZeneca. Al momento gli studi proseguono negli Usa, dove la compagnia Novavax ha dato notizie entusiasmanti sull’efficacia del suo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) La compagnia, sostenuta dal Governo Usa, afferma l’efficacia del suola. Protezione ridotta su quella. Continua la sperimentazione di nuovi vaccini oltre a quelli già approvati da Pfizer/Biontech, Moderna ed AstraZeneca. Al momento gli studi proseguono negli Usa, dove la compagniaha dato notizie entusiasmanti sull’efficacia del suo L'articolo proviene da Inews.it.

JacZan : RT @ilpost: Il vaccino di Novavax ha un’efficacia dell’89 per cento, dice l’azienda - Agenzia_Ansa : #Covid, il vaccino #Novavax è efficace all'89,3%. Atteso per oggi il disco verde ad #AstraZeneca #ANSA #coronavirus - ilpostdice : @ilpostdice Appare in: 'Il vaccino di Novavax ha un’efficacia dell’89 per cento, dice l’azienda' - laregione : Novavax: 'Il vaccino è efficace all'89,3%' - aniryllis : RT @ilpost: Il vaccino di Novavax ha un’efficacia dell’89 per cento, dice l’azienda -