Picchia la fidanzata e aggredisce un 19enne | Antoine Conte condannato a 3 anni di carcere

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Una vicenda gravissima che riguarda il mondo del calcio. L’ex calciatore del Psgè statoa 3diper violenza domestica. Secondo quanto ricostruito il calciatore che gioca con il Beitar Gerusalemme nel 2016 ha aggredito la propriae uno studente di 19, intervenuto all’epoca per difendere la ragazza. Liam Jean è stato colpito duramente in testa con una mazza da baseball, riportando gravi problemi d’udito, frequenti emicranie, stress e affaticamento. Il racconto del ragazzo aggredito L’ex Psg è statoa 3di. Dovrà scontare 12 mesi, gli altri 24 restano sospesi. Le dichiarazioni del ragazzo aggredito sono durissime. “Quando ho sentito qualcuno ...

CalcioWeb : Una vicenda gravissima che riguarda l'ex @PSG_inside #AntoineConte - johnnybambin : @Laura_Bennati Vabbe ma sto keynes blog è coglione noto che per un po' di popolarità direbbe pure che lui picchia la fidanzata - Big319738410 : @marina_estati Cmq dai ti saluto e ti saluta anche la mia fidanzata, che se non smetto di scriverti mi picchia. Ti… - _DAGOSPIA_ : FRATELLI',L'HO SFONNATA-LO SVALVOLATO RAPPER1727WRLDSTAR PICCHIA LA COMPAGNA CON UN BASTONE DI FERRO - Dream99910 : #1727WRLDSTAR #PICCHIA LA FIDANZATA E VIENE #Arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia fidanzata

Il terzino francese nel 2016 ha aggredito la propriae uno studente di 19 anni, intervenuto all'epoca per difendere la ragazza dall'aggressione di Conte . Liam Jean , questo il nome dell'...Dopo essersi conosciuti su un sito di incontri, un uomo e una donna intorno ai 30 anni hanno cominciato a frequentarsi con l'idea di diventare una famiglia. Una storia come tante altre, divenuta ...GIOIOSA MAREA - I carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea (ME) hanno eseguito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del ...Dopo essersi conosciuti su un sito di incontri, un uomo e una donna intorno ai 30 anni hanno cominciato a frequentarsi con l’idea di diventare una famiglia. Una storia come tante altre, divenuta trage ...