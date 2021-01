Parma, pronto a goderti Zirkzee? Il Predestinato ha deciso: ciao Bayern... Per ora (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è stufato di stare nell'ombra. Joshua Zirkzee vuole le luci dei riflettori, vuole giocare, vuole segnare. Per questo ha deciso di lasciare il Bayern Monaco. Andrà al Parma (prestito con diritto di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è stufato di stare nell'ombra. Joshuavuole le luci dei riflettori, vuole giocare, vuole segnare. Per questo hadi lasciare ilMonaco. Andrà al(prestito con diritto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Parma pronto CDS – Parma decisiva per il futuro di Gattuso: Benitez è già pronto! I dettagli MondoNapoli El Shaarawy torna alla Roma. Eriksen resta all'Inter

El Shaarawy torna in giallorosso, nessuna offerta per Eriksen. Torino: preso Sanabria, obiettivo Mandragora. Udinese e Parma su Cutrone ...

Parma, c'è l'accordo finale per Zirkzee

Il Parma è sempre più vicino ad accogliere Joshua Zirkzee. Dopo che nei giorni scorsi è arrivato l'ok da parte del giocatore, adesso è stato ...

